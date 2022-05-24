Ургант призвал спросить у Собчак дату возвращения его шоу на экраны

Телеведущий Иван Ургант опроверг информацию о том, что будет ведущим на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. В беседе с журналистами он с юмором прокомментировал слухи об этом, которые ранее распустила Ксения Собчак, и посоветовал спросить у нее, когда он вернется на телеэкраны. Об этом пишет «СтарХит».
Ранее Ургант уже подтвердил, что действительно получал приглашение от организаторов фестиваля, однако ему пришлось отказаться так как эти даты оказались заняты в графике шоумена. Кроме того, телеведущий с иронией ответил на вопрос, когда вернется в эфир его шоу «Вечерний Ургант».
«Вот вы спрашиваете меня, когда моя передача вновь появится на экране. Эти вопросы я задаю себе еще чаще, чем вы. Чтобы найти ответ на этот вопрос, я тоже постоянно слежу за Telegram-каналом Ксении. Все оттуда черпаю», — сказал Ургант.
Шоумен также добавил, что сейчас находится в России и продолжает работу над некими проектами.
«Умоляю, у меня только одна просьба — не говорите об этом Ксении Собчак», — пошутил ведущий.
Напомним, Ксения Собчак опубликовала информацию, что Иван Ургант вернется к работе уже в ближайшее время. Он стане ведущим фестиваля «Ночь музыки». Телеведущая также опубликовала комментарий директора фестиваля, который подтвердил, что действительно сделал предложение Урганту. Однако сам ведущий опроверг информацию.
Ранее Собчак, сославшись на свои источники на Первом канале, сообщила, что шоу «Вечерний Ургант» окончательно закрыли.