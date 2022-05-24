Ургант призвал спросить у Собчак дату возвращения его шоу на экраны

Телеведущий Иван Ургант опроверг информацию о том, что будет ведущим на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. В беседе с журналистами он с юмором прокомментировал слухи об этом, которые ранее распустила Ксения Собчак, и посоветовал спросить у нее, когда он вернется на телеэкраны. Об этом пишет «СтарХит».

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Ранее Ургант уже подтвердил, что действительно получал приглашение от организаторов фестиваля, однако ему пришлось отказаться так как эти даты оказались заняты в графике шоумена. Кроме того, телеведущий с иронией ответил на вопрос, когда вернется в эфир его шоу «Вечерний Ургант».

«Вот вы спрашиваете меня, когда моя передача вновь появится на экране. Эти вопросы я задаю себе еще чаще, чем вы. Чтобы найти ответ на этот вопрос, я тоже постоянно слежу за Telegram-каналом Ксении. Все оттуда черпаю», — сказал Ургант.

Шоумен также добавил, что сейчас находится в России и продолжает работу над некими проектами.

«Умоляю, у меня только одна просьба — не говорите об этом Ксении Собчак», — пошутил ведущий.

Напомним, Ксения Собчак опубликовала информацию, что Иван Ургант вернется к работе уже в ближайшее время. Он стане ведущим фестиваля «Ночь музыки». Телеведущая также опубликовала комментарий директора фестиваля, который подтвердил, что действительно сделал предложение Урганту. Однако сам ведущий опроверг информацию.