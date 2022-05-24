Ярмольник ответил назвавшему его «абстрактным объектом» Охлобыстину

Актер Леонид Ярмольник отреагировал на слова в свой адрес от своего коллеги Ивана Охлобыстина, который сравнил его с абстрактным объектом.

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— Я его не обсуждаю. Про Ивана Охлобыстина спрашивайте у Ивана Охлобыстина. Что значит абстрактный объект? Иван Охлобыстин никогда не был моим другом. Я не знаю, что он про меня сказал плохого или хорошего, — заявил артист.

По словам Ярмольника, его коллега заблуждается, если считает, что он не сделал ничего хорошего, и порекомендовал прояснить эту ситуацию у друзей звезды «Интернов». Он добавил, что это «видели все, кроме Охлобыстина».

До этого Охлобыстин нелестно высказался в адрес Леонида Исааковича. Он сообщил, что тот якобы никому не причинил ничего ни злого, ни хорошего, и назвал коллегу абстрактным объектом, пишет Teleprogramma.pro.