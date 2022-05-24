В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
37 минут назад

Беременная Регина Тодоренко улетела на Бали

Вечерняя Москва

Телеведущая Регина Тодоренко, которая находится в ожидании второго ребенка, улетела на Бали. Фотографии с экзотического острова звезда публикует в личном блоге.

Беременная Регина Тодоренко улетела на Бали
Фото: ТАССТАСС

Известно, что вторая беременность телезвезды пришлась для нее на непростой период. Ее буквально затравили коллеги и знакомые из Украины, а также Регине пришлось беспокоиться за проживающих в Одессе родителей.

Несмотря на свое положение, Тодоренко не перестает сниматься в проектах. В своем блоге она намекнула, что ее прилет на Бали также имеет отношение к работе.

— За время путешествия понимаешь, что съемки за границей — не только работа, но и возможность сбежать, уединиться, сменить обстановку, поставить на паузу все, что пугает. Дать себе время и слушать свои мысли, — написала она.

Телеведущая радует подписчиков живописными пейзажами острова и даже задумывается над родами здесь, пишет «СтарХит».

— А еще хотела с вами посоветоваться. Вам тоже это место кажется прекрасным для рождения малыша?! — поинтересовалась Тодоренко у фолловеров.

Недавно Тодоренко намекнула на потерю ребенка в прошлом, а также рассказала о том, как протекает ее нынешняя беременность. По словам теледивы, ее самочувствие на первых неделях беременности оставляло желать лучшего, однако мысль о скором появлении ребенка на свет придавала ей сил.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители