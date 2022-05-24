Беременная Регина Тодоренко улетела на Бали

Телеведущая Регина Тодоренко, которая находится в ожидании второго ребенка, улетела на Бали. Фотографии с экзотического острова звезда публикует в личном блоге.

Фото: ТАСС ТАСС

Известно, что вторая беременность телезвезды пришлась для нее на непростой период. Ее буквально затравили коллеги и знакомые из Украины, а также Регине пришлось беспокоиться за проживающих в Одессе родителей.

Несмотря на свое положение, Тодоренко не перестает сниматься в проектах. В своем блоге она намекнула, что ее прилет на Бали также имеет отношение к работе.

— За время путешествия понимаешь, что съемки за границей — не только работа, но и возможность сбежать, уединиться, сменить обстановку, поставить на паузу все, что пугает. Дать себе время и слушать свои мысли, — написала она.

Телеведущая радует подписчиков живописными пейзажами острова и даже задумывается над родами здесь, пишет «СтарХит».

— А еще хотела с вами посоветоваться. Вам тоже это место кажется прекрасным для рождения малыша?! — поинтересовалась Тодоренко у фолловеров.