В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
20 минут назад

Волочкова ответила на слухи о депортации из Турции

Елена Прошина

В интернете появились сообщения о том, что российскую балерину Анастасию Волчкову депортировали из Турции, где она проводила время в компании друзей и своего нового любовника, сообщает издание «RuNews24.ru».

Волочкова ответила на слухи о депортации из Турции
Фото: ТАССТАСС

Нынешний отдых в Турции экс-примы Большого театра был похож на американские горки. Сначала ее высмеяли в соцсетях за неумелый фотошоп. После этого Волочкова похвасталась новым щедрым бойфрендом. Однако выяснилось, что мужчина простой таксист азербайджанец.

Потом знаменитость призналась, что уехала в Турцию, чтобы прийти в себя после предательства. Теперь появилась информация о том, что балерину попросили покинуть курорт из-за ее буйного нрава. Якобы она слишком громко отдыхала и постоянно ввязывалась в какие-то скандалы.

Волочкова высказалась о своем отъезде из России

При этом россиянка все отрицает. По ее словам, отдых завершился по графику, никаких претензий к ней нет, она счастлива. А слухи про нее распускают враги, которым не дает покоя ее патриотизм и преданность президенту России, а еще ее стройность, успешность, и умение садиться на шпагат.

Ранее Волочкова заявила, что расстается со своим бойфрендом Сергеем, с которым познакомилась на программе «Давай поженимся!». Она обвинила экс-жениха в попытке пира на их отношениях. По словам артистки, ее чувства к Сергею и его сыну были искренними.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители