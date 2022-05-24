Волочкова ответила на слухи о депортации из Турции

В интернете появились сообщения о том, что российскую балерину Анастасию Волчкову депортировали из Турции, где она проводила время в компании друзей и своего нового любовника, сообщает издание «RuNews24.ru».

Фото: ТАСС ТАСС

Нынешний отдых в Турции экс-примы Большого театра был похож на американские горки. Сначала ее высмеяли в соцсетях за неумелый фотошоп. После этого Волочкова похвасталась новым щедрым бойфрендом. Однако выяснилось, что мужчина простой таксист азербайджанец.

Потом знаменитость призналась, что уехала в Турцию, чтобы прийти в себя после предательства. Теперь появилась информация о том, что балерину попросили покинуть курорт из-за ее буйного нрава. Якобы она слишком громко отдыхала и постоянно ввязывалась в какие-то скандалы.

При этом россиянка все отрицает. По ее словам, отдых завершился по графику, никаких претензий к ней нет, она счастлива. А слухи про нее распускают враги, которым не дает покоя ее патриотизм и преданность президенту России, а еще ее стройность, успешность, и умение садиться на шпагат.