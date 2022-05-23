Телеведущий Андрей Малахов опроверг слухи о своем уходе с телевидения. Он отметил, что никуда не ушел и много работает над новым шоу. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Ранее Малахов на церемонии премии ЖАРА Music Awards, на которой в качестве его соведущего выступил его крестный сын Мартин Киркоров, заявил, что у него подросла достойная смена и он может «скоро писать заявление и выходить на пенсию». Помимо этого о телеведущем давно ходят слухи, что он тяжело болен, у него подозревают онкологию из-за парика и появившихся лишних килограмм. Сам Малахов эти предположения никак не опровергает, что и повлекло за собой новости о скором его уходе с телевидения.