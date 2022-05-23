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18 минут назад

Малахов опроверг слухи о своем уходе с телевидения

Елена Прошина

Телеведущий Андрей Малахов опроверг слухи о своем уходе с телевидения. Он отметил, что никуда не ушел и много работает над новым шоу. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Малахов опроверг слухи о своем уходе с телевидения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Малахов на церемонии премии ЖАРА Music Awards, на которой в качестве его соведущего выступил его крестный сын Мартин Киркоров, заявил, что у него подросла достойная смена и он может «скоро писать заявление и выходить на пенсию». Помимо этого о телеведущем давно ходят слухи, что он тяжело болен, у него подозревают онкологию из-за парика и появившихся лишних килограмм. Сам Малахов эти предположения никак не опровергает, что и повлекло за собой новости о скором его уходе с телевидения.

«Мне, конечно, приятно, что столько людей за меня переживают, гадают, куда я исчез... Но не надо инсинуаций, никуда я не пропал. Каждую неделю снимаю программы, которые вы видите в эфире по выходным», — сказал Малахов.

Речь идет о программе «Песни от всей души». В ней снимаются люди со всех уголков России, чтобы поговорить о творчестве и музыке.

Шоу-бизнес,Мартин Киркоров,Андрей Малахов,
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