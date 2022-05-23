Шнуров объявил о возвращении «Ленинграда»

Музыкальная группа «Ленинград» возобновит концертную деятельность. Об этом объявил фронтмен коллектива Сергей Шнуров на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

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Первый концерт «Ленинграда» после трехлетнего перерыва состоится 10 сентября в Москве.

«10 сентября в "Лужниках" состоится эксклюзивный концерт группы. Меня распирает, мне хочется, зрители хотят. Из интернета постоянно узнаю, что зрители соскучилась», - объяснил Шнуров.

В мае 2019 года Сергей Шнуров объявил о прекращении существования группы «Ленинград» после прощального стадионного тура, который завершился в октябре того же года. Шнуров заявил, что его коллектив достиг всех возможных успехов, и ему больше некуда стремиться.