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56 минут назад

Шнуров объявил о возвращении «Ленинграда»

Вероника Полынина

Музыкальная группа «Ленинград» возобновит концертную деятельность. Об этом объявил фронтмен коллектива Сергей Шнуров на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Шнуров объявил о возвращении «Ленинграда»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первый концерт «Ленинграда» после трехлетнего перерыва состоится 10 сентября в Москве.

«10 сентября в "Лужниках" состоится эксклюзивный концерт группы. Меня распирает, мне хочется, зрители хотят. Из интернета постоянно узнаю, что зрители соскучилась», - объяснил Шнуров.

В мае 2019 года Сергей Шнуров объявил о прекращении существования группы «Ленинград» после прощального стадионного тура, который завершился в октябре того же года. Шнуров заявил, что его коллектив достиг всех возможных успехов, и ему больше некуда стремиться.

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С тех пор у «Ленинграда» появилось несколько новых песен, в том числе выпущенные в 2022 году «Иноагент», «Прощай, элита», «Геополитическая» и др.

Шоу-бизнес,Сергей Шнуров,
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