Певица Лариса Долина открыла свою музыкальную академию. С конца 2021 года она работала в пилотном режиме. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На открытии учебного заведения Долина рассказала, что идея данного проекта появилась у нее 15 лет назад, а реализацию затянул поиск единомышленников и потребность в госпомощи. В итоге открытие академии поддержал Президентский фонд культурных инициатив и в конце 2021 года ее открыли в пилотном режиме. Первыми учениками заведения стали десять вокалистов, которых обучают работать и сольно, и в группе, и в хоре и на бэк-вокале.

Видео дня

«Профиль будет эстрадно-джазовый, но мы будем обучать и пению патриотических песен. Сейчас это важно. Во-вторых, мы будем продюсировать наших детей, заниматься их продвижением. Я хочу, чтобы они стали сменой нашего поколения. Также у нас есть штатный психолог, который поможет справиться с боязнью сцены», — добавила Долина.

В дальнейшем, по ее словам, академия начнет также готовить инструменталистов, композиторов, звукорежиссеров и аранжировщиков. Обучение в заведении длится четыре года. Сейчас в академию готовы принять порядка 50 студентов в возрасте от 16 до 35 лет. Прослушивания будут проводить педагоги, самые талантливые и одаренные дети смогут учиться бесплатно, ученики же постарше, не планирующие становиться звездой, а лишь желающие музыкального развития — за гуманную плату, отметила Долина.

Также певица поделилась, что сама собирала команду педагогов академии. В качестве ключевого критерия она использовала талант, чтобы они все были «хорошо поющие, потому что педагог является наглядным примером для любого студента». Сама Долина планирует не только выполнять обязанности президента академии, но и лично делиться опытом с молодыми музыкантами.