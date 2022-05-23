Мужа Заворотнюк заметили в компании незнакомки

Мужа актрисы Анастасии Заворотнюк фигуриста Петра Чернышева заметили вместе с неизвестной женщиной. Как сообщает «КП», с марта по май спортсмен 34 раза нарушил правила дорожного движения и несколько раз попал в объективы дорожных камер.

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Один из снимков оказался в распоряжении журналистов. За рулем авто сидел Чернышев, а рядом с ним находилась брюнетка с одутловатым лицом. Внешне незнакомка была похожа на Заворотнюк, однако из-за плохого качества снимка точно определить, кто находился на пассажирском сиденье, невозможно.

Напомним, что после обнаружения опухоли мозга Заворотнюк перестала появляться на публике. Врачи считают, что спровоцировать развитие онкологического заболевания могла гормональная терапия. В мае 2021 года состояние актрисы ухудшилось после ремиссии — во время одного из заплывов в бассейне женщине стало плохо, а обследование показало рецидив болезни.