«Некоторые не вернутся»: Шнуров высказался об уехавших звездах

Музыкант Сергей Шнуров высказался о российских звездах, уехавших из России после начала спецоперации на Украине. По его мнению, некоторые уже не вернутся. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Сергей Шнуров собрал пресс-конференцию по поводу возобновления музыкальной деятельности. 10 сентября в «Лужниках» группа «Ленинград» даст большой концерт с симфоническим оркестром «Глобалис». Помимо этого, музыкант высказал свое мнение об артистах, уехавших из России.

«Думаю, что некоторые из них не вернутся — мосты сожжены. <…> Чем руководствовались те, кто улетел? Я же не могу знать. Разные причины. Вот Собчак поехала отдыхать, потому что сыну обещала. На два месяца», - сказал артист.

При этом Шнуров подчеркнул, что сам он никуда уезжать не собирается. По его мнению, уехать – это значит предать своего зрителя.

«Позиция уехавшего слабая. Здесь ты остался со зрителем, можешь высказываться довольно остро, подбирая слова и не нарушая законодательства. Свобода слова присутствует. Уезжать — это предавать зрителя. Не хочу никого осуждать. Зритель верил, слушал, смотрел в рот, а ты уехал. Зритель уехать не может. Останься с ним! Это мое мнение», - признался музыкант.