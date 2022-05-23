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1 час назад

Филипп Киркоров намекнул на новый роман

РИА "ФедералПресс"

Филипп Киркоров на всех мероприятиях появляется в компании Анны Асти. Это не удивительно, у артистов вышла совместная песня, и поп-король пытается ее пропиарить. Но загадочное сообщение в соцсетях натолкнуло фанатов и на другую мысль.

Киркоров намекнул на новый роман
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В жизни нужно давать волю своим чувствам и эмоциям, а иначе они вас сожрут изнутри…» – написал Киркоров.

Неужели влюбился? На Асти «наехала» продюсер Нателла Крапивина. Она назвала певицу «располневшей Лободой», а Киркоров вступился за «подружку». В общем, фанаты уже думают, что поп-король и Асти – пара. Но официальных комментариев от звезд не поступало.

Ранее Филипп Киркоров уехал на «Евровидение» в Турине, где победила группа Украины. «ФедералПресс» писал, что об этом думает Лавров.

Шоу-бизнес,Нателла Крапивина,Филипп Киркоров,
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