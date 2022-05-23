Любимую гитару Кобейна продали на аукционе за баснословную сумму

На аукционе Julien's в Нью-Йорке любимую электрогитару основателя и лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна продали за $4,5 млн (263,7 млн рублей по текущему курсу). При этом эстимейт (предпродажная оценка) лота составил $600 000–800 000. Бело-голубой Fender модели Competition Mustang 1969 года выпуска изготовили специально для левши Кобейна. До продажи инструмент принадлежал его семье.

Фото: MTV MTV

В одном из интервью Кобейн признался, что Fender Mustang любит больше других гитар.

«Они дешёвые, абсолютно бесполезные, очень маленькие и звучат ужасно», — сказал тогда он.

Официально цвет называется Lake Placid Blue. Именно этот инструмент фигурирует в клипе Smells Like Teen Spirit. Проданный Fender выделяется в коллекции Кобейна, так как он чаще пользовался им в студии. По данным The Rolling Stone, музыкант не только любил играть на гитарах модели Mustang, но и с удовольствием ломал их во время концертов.

Родственники Кобейна ранее сообщали, что часть средств передадут в благотворительный фонд, который помогает людям с нестабильной психикой.