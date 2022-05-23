В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
10 минут назад

Гитару Курта Кобейна из самого известного клипа продали за $4,5 млн

Секрет Фирмы

На аукционе Julien's в Нью-Йорке любимую электрогитару основателя и лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна продали за $4,5 млн (263,7 млн рублей по текущему курсу). При этом эстимейт (предпродажная оценка) лота составил $600 000–800 000. Бело-голубой Fender модели Competition Mustang 1969 года выпуска изготовили специально для левши Кобейна. До продажи инструмент принадлежал его семье.

Любимую гитару Кобейна продали на аукционе за баснословную сумму
Фото: MTVMTV

В одном из интервью Кобейн признался, что Fender Mustang любит больше других гитар.

«Они дешёвые, абсолютно бесполезные, очень маленькие и звучат ужасно», — сказал тогда он.

Официально цвет называется Lake Placid Blue. Именно этот инструмент фигурирует в клипе Smells Like Teen Spirit. Проданный Fender выделяется в коллекции Кобейна, так как он чаще пользовался им в студии. По данным The Rolling Stone, музыкант не только любил играть на гитарах модели Mustang, но и с удовольствием ломал их во время концертов.

Родственники Кобейна ранее сообщали, что часть средств передадут в благотворительный фонд, который помогает людям с нестабильной психикой.

В 2020 году ещё одну электроакустическую гитару легендарного лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали за рекордные $6 млн.

Шоу-бизнес,Курт Кобейн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители