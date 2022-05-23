Ургант опроверг слова Собчак о своем приезде в Екатеринбург

«Мне очень нравится это мероприятие, но, к сожалению, приехать я не смогу, потому что предложение поступило довольно поздно и это время у меня уже было занято. В силу этих обстоятельств я у вас быть не смогу, надеюсь, что это произойдет в следующий раз», — пояснил ведущий.