Ургант опроверг слова Собчак о своем приезде в Екатеринбург

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о возвращении Ивана Урганта к работе. Журналистка написала в своем Telegram-канале, что он станет ведущим фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге.
Ургант опроверг агентству URA.RU свое участие в фестивале. По его словам, предложение он получил слишком поздно.
«Мне очень нравится это мероприятие, но, к сожалению, приехать я не смогу, потому что предложение поступило довольно поздно и это время у меня уже было занято. В силу этих обстоятельств я у вас быть не смогу, надеюсь, что это произойдет в следующий раз», — пояснил ведущий.
Ранее Собчак заявила, что Ургант проведет фестиваль в Екатеринбурге 24 июня. Журналистка добавила, что информацию об этом получила от источника в оргкомитете фестиваля.
«Ургант впервые после начала спецоперации вернется в Россию — на екатеринбургский фестиваль "Ночь музыки", который пройдет 24 июня. По словам источника в оргкомитете фестиваля, Иван Ургант будет либо ведущим гала-концерта, либо выступит со своей группой», — написала Собчак.
Директор фестиваля «Ночь музыки» Евгений Горенбург подтвердил информацию, что переговоры с Ургантом велись. Однако он уточнил, что контракт подписан не был.
«Да, мы действительно сделали предложение Ивану Урганту. Он может приехать на фестиваль и в качестве ведущего, и в качестве музыканта со своим проектом «Гриша Ургант». Переговоры еще продолжаются. Напомню, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл Ваню патриотом России. У меня нет оснований ему не верить», – сказал Горенбург.
Напомним, Иван Ургант был традиционно одним из ведущих шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, однако в этом году его решили заменить. По слухам, новым ведущим станет Дмитрий Нагиев.