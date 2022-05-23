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1 час назад

Израильскую виллу Пугачевой и Галкина сняли на видео с коптера

Александр Кузьмин

Алла Пугачева и Максим Галкин проводят время в израильском городе Кесария. Об этом сообщает информационный портал газеты «Известия», опубликовавший снятое с коптера видео с виллой, где проживают российские артисты.

Охраняемый поселок на средиземноморском побережье, где находится трехэтажный особняк, считается «израильской Рублевкой». По данным источника, стоимость элитного коттеджа оценивается в 6 миллионов долларов. На его территории расположен бассейн, а также сад с пальмами. По данным «Известий», вилла принадлежит старшему брату Галкина.

Шоу-бизнес,Видео,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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