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1 час назад

Бассейн и бомбоубежище: как обставлена вилла Пугачевой и Галкина в Израиле

Елена Прошина

Певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным после отъезда из России остановились в роскошном особняке в израильской Кесарии и живут там бесплатно. «Пятый канал» показал видео, на котором запечатлена элитная недвижимость, стоимость которой составляет порядка $6 млн.

Бассейн и бомбоубежище: как обставлена вилла Пугачевой и Галкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дом окружен схожими виллами и журналисты побывали в одной из них, чтобы представить, с каким размахом живут покинувшие Россию звезды. В ней есть все для безопасной и беззаботной жизни — все три этажа дома обставлены дизайнерской мебелью и оборудованы техникой, а в подвале имеется бомбоубежище. На территории обустроен большой бассейн, пруд с живыми карпами и высажены пальмы.

Дорогой особняк Пугачеву и Галкину предоставил родной брат Максима, Дмитрий, бизнес которого связан с оборонной промышленностью.

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Напомним, что Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой уже третий месяц находится в Израиле, где они снимают особняк в Кесарии. Кроме того, шоумен собирается продать замок четы в подмосковных Грязях за $10 млн.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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