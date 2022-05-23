Бассейн и бомбоубежище: как обставлена вилла Пугачевой и Галкина

Певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным после отъезда из России остановились в роскошном особняке в израильской Кесарии и живут там бесплатно. «Пятый канал» показал видео, на котором запечатлена элитная недвижимость, стоимость которой составляет порядка $6 млн.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Дом окружен схожими виллами и журналисты побывали в одной из них, чтобы представить, с каким размахом живут покинувшие Россию звезды. В ней есть все для безопасной и беззаботной жизни — все три этажа дома обставлены дизайнерской мебелью и оборудованы техникой, а в подвале имеется бомбоубежище. На территории обустроен большой бассейн, пруд с живыми карпами и высажены пальмы.

Дорогой особняк Пугачеву и Галкину предоставил родной брат Максима, Дмитрий, бизнес которого связан с оборонной промышленностью.