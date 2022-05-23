Собчак заявила о возвращении Урганта в Россию

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале заявила о возвращении телеведущего Ивана Урганта в Россию.

По словам журналистки со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, Ургант впервые за несколько месяцев вернется в страну для участия в екатеринбургском фестивале «Ночь музыки», который пройдет 24 июня.

Она уточнила, что Ургант будет либо ведущим гала-концерта, либо выступит со своей группой.