Собчак заявила о возвращении Урганта в Россию

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале заявила о возвращении телеведущего Ивана Урганта в Россию.
По словам журналистки со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, Ургант впервые за несколько месяцев вернется в страну для участия в екатеринбургском фестивале «Ночь музыки», который пройдет 24 июня.
Она уточнила, что Ургант будет либо ведущим гала-концерта, либо выступит со своей группой.
Ранее сообщалось об отъезде Урганта из России. Высказывалось мнение, что шоумен отправится на заработки в Европу вместе со своими коллегами. 13 мая очевидцы заметили на заправке в Европе похожего на телеведущего мужчину.