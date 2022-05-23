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1 час назад

Валя Карнавал пожаловалась на приставания комика Верещагина

Газета.Ruиещё 1

Блогерша Валя Карнавал на шоу «Звезды в Африке» рассказала о странном поведении юмориста Олега Верещагина. По словам девушки, он приставал к ней и Ане Покров.

Валя Карнавал пожаловалась на приставания комика Верещагина
Фото: соцсетисоцсети

По словам Карнавал, Верещагин подошел к ней и начал задавать странные вопросы о том, носит ли Валя нижнее белье. Оказалось, что его заданием на программе было незаметно разместить наклейки на спинах девушек.

«Какой лифчик? Ты о чем вообще говоришь? В какой-то момент я понимаю, что Олег пытается меня потрогать. Мне защищаться? Реально офигела», — поделилась звезда TikTok.

После голосования на передаче Карнавал стала первой финалисткой «Звезд в Африке». Из проекта выбыла Каролина Севастьянова, которая предпочла не оставлять иммунитет никому из участников.

Ранее Валя Карнавал впервые высказалась о ссоре с Ларисой Долиной. Блогерша призналась, что ей было неприятно находиться на интервью во время того, как артистка критиковала ее вокальные данные.

Шоу-бизнес,Олег Верещагин,
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