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29 минут назад

Охлобыстин объяснил отношение россиян к Собчак

Елена Прошина

Актер Иван Охлобыстин объяснил почему россияне все прощают журналистке Ксении Собчак, которая известна своими противоречивыми высказываниями и действиями.

Охлобыстин объяснил отношение россиян к Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я знаю, почему Ксюху прощают. У нас очень многое в русском народе прощается за удаль. А она девка реально удалая!» - рассказал Охлобыстин в интервью «СтарХиту».

По его мнению, в отличие от Собчак актриса Рената Литвинова и певица Земфира всегда были далеки от народа. К примеру, Литвинова всегда себя считала богиней.

«У Ренаты даже художественная позиция такая, что она — богиня. Почему бы и нет. Должна у нас в колхозе тоже быть богиня, яблочко наше моченое», - сказал актер.

Напомним, Ксения Собчак много раз попадала в скандал своими высказываниями. В 2014 году Ксения обозвала соседских детей «маленькими гаденышами». Эту фразу телезвезде вспоминают до сих пор. Простых туристов она однажды назвала «нищебродами», а полных людей - «жиробасами».

Шоу-бизнес,Иван Охлобыстин,Ксения Собчак,Рената Литвинова,
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