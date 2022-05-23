Охлобыстин объяснил отношение россиян к Собчак

Актер Иван Охлобыстин объяснил почему россияне все прощают журналистке Ксении Собчак, которая известна своими противоречивыми высказываниями и действиями.
«Я знаю, почему Ксюху прощают. У нас очень многое в русском народе прощается за удаль. А она девка реально удалая!» - рассказал Охлобыстин в интервью «СтарХиту».
По его мнению, в отличие от Собчак актриса Рената Литвинова и певица Земфира всегда были далеки от народа. К примеру, Литвинова всегда себя считала богиней.
«У Ренаты даже художественная позиция такая, что она — богиня. Почему бы и нет. Должна у нас в колхозе тоже быть богиня, яблочко наше моченое», - сказал актер.
Напомним, Ксения Собчак много раз попадала в скандал своими высказываниями. В 2014 году Ксения обозвала соседских детей «маленькими гаденышами». Эту фразу телезвезде вспоминают до сих пор. Простых туристов она однажды назвала «нищебродами», а полных людей - «жиробасами».