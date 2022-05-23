В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
22 минуты назад

Лолита вывезла мать и дочь из России

Lenta.ruиещё 1

58-летняя украинская и российская эстрадная певица Лолита Милявская рассказала о том, что вывезла мать и дочь из страны. Об этом артистка сообщила в эфире одной из программ НТВ.

Лолита вывезла мать и дочь из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исполнительница не стала раскрывать местоположения своих близких, а также заявила, что делает все возможное для поддержания хорошего уровня жизни своей семьи. Звезда поведала, что находится в теплых отношениях с матерью и дочерью, однако считает правильным их переезд в другую страну, так как сама крайне редко появляется дома из-за напряженного графика.

«Они находятся в другой стране. Я делаю все, чтобы моя семья жила достаточно хорошо. Мы близки и вместе. Но проживание на одном унитазе… В том смысле, что меня нет дома большую часть времени в году», — поделилась Лолита.

По информации «Пятого канала», певица могла перевезти семью в Болгарию, где несколько лет назад приобрела элитные апартаменты и двухэтажный особняк.

"Сжигает мосты": Собчак объяснила заявления Галкина об Украине

Ранее Алла Никифорова, мать Лолиты, перенесла инсульт, после чего Милявская со слезами на глазах просила окружающих помочь ей перевести родительницу, а также свою дочь Еву Цекалу в Москву из Киева, где близкие певицы проживали последние несколько лет. Позже артистка сообщила, что семья переехала в ее дом в Подмосковье.

Ранее советская и российская певица Алла Пугачева рассказала, когда планирует вместе с семьей вернуться в Россию из Израиля, где исполнительница пребывает с начала марта этого года.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,Алла Пугачева,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители