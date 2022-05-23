«Это какой-то ад»: Васильева о состоянии квартиры экс-жены Ефремова

Российская актриса Татьяна Васильева ужаснулась от увиденного в квартире бывшей жены Михаила Ефремова Ксении Качалиной. По ее словам, в ее доме нет даже электричества, а по комнатам разбросаны вещи, горы мусора и старые окурки.

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— Это помойка, а не богема. Страшно смотреть. Это какой-то ад, — заявила Васильева в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.

Жилище настолько запущено, что в нем появились насекомые. Однако экс-супругу именитого актера этот вопрос не волнует. По словам Васильевой, раньше Ефремов помогал ей деньгами и оплачивал клининг. Но после получения срока этим вопросом никто не занимался.

Напомним, что Михаил Ефремов и Ксения Качалина решили развестись еще в начале 2000-х, после расставания актер забрал к себе дочь Анну Марию. Девочка не хотела жить с пьющей матерью, сообщает сайт Starhit.

При этом в марте 2021 года дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария обвинила свою мать Ксению Качалину в насилии и алкоголизме. Так, по ее словам, мать не раз могла замахнуться ножом по ней.