Рэпер Моргенштерн потребовал исключить его из списка иноагентов

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) подал в суд на Министерство юстиции России за включение его в список иностранных агентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.
«Административный иск к Министерству юстиции уже зарегистрирован в суде, дата его рассмотрения пока не назначена.
Представитель Моргенштерна ранее заявлял, что артист обжаловал в Замоскворецком суде Москвы решение о внесении музыканта Министерством юстиции РФ в список иностранных агентов.
По словам адвоката Сергея Жорина, Моргенштерн требует исключить себя из списка, потому что является деятелем культуры и искусства и политическую деятельность не осуществляет. «Соответствующее решение Министерства юстиции РФ считаем незаконным и подлежащим отмене, оно обжаловано нами в Замоскворецком районном суде Москвы, который уже зарегистрировал исковое заявление музыканта. Мы просим исключить Моргенштерна из списка физических лиц, выполняющих функции иноагента», — уточнил Жорин.
Согласно исковому заявлению, основным видом деятельности ИП Моргенштерна Алишера Тагировича является зрелищно-развлекательная деятельность в своих интересах, а «сведения об осуществлении музыкантом какой-либо деятельности, носящей политический характер, в том числе в интересах иностранного источника, отсутствуют».
6 мая Минюст внес рэпера в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента за «осуществление политической деятельности» в интересах медиакомпании Yoola Labs Ltd. (Израиль) и Украина.