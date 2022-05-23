Рэпер Моргенштерн потребовал исключить его из списка иноагентов

По словам адвоката Сергея Жорина, Моргенштерн требует исключить себя из списка, потому что является деятелем культуры и искусства и политическую деятельность не осуществляет. «Соответствующее решение Министерства юстиции РФ считаем незаконным и подлежащим отмене, оно обжаловано нами в Замоскворецком районном суде Москвы, который уже зарегистрировал исковое заявление музыканта. Мы просим исключить Моргенштерна из списка физических лиц, выполняющих функции иноагента», — уточнил Жорин.