Алла Пугачева устроила драку на входе в элитный ресторан

Примадонна всегда славилась своим необузданным нравом. Сотрудники заведения рассказали о дебоше, который учинила Алла Борисовна.

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В последние месяцы публика активно обсуждает отъезд 73-летней Аллы Пугачевой в Израиль. По этому поводу, кажется, не высказался только ленивый. Сама Примадонна весьма жестко ответила своим критикам, дав понять, что мнение «возмущенной общественности» ее не особенно интересует. Между тем, супруга Максима Галкина всегда славилась своим необузданным нравом. На днях журналисты издания «Комсомольская правда» напомнили об истории, приключившейся еще в советские времена. Когда Аллу Борисовну не пустили в элитный ресторан, она пришла в неистовство и начала драку с охранниками.

Неприятный инцидент произошел у знаменитого писательского ресторана в Центральном Доме Литераторов, который считался чуть ли не самой охраняемой и элитной едальней во всем Советском Союзе. Попасть в харчевню хотели многие, однако пускали туда только по удостоверению Союза писателей. Исключений не делали ни для кого, даже известных артистов и государственных деятелей. Однако Примадонна посчитала, что ей закон не писан, и попыталась пройти в заведение. Когда Пугачеву не пустили, она попыталась прорваться в ресторан с боем.

«Алла Борисовна предприняла штурм заведения, подралась с администратором и сломала ему очки, но внутрь дворца все равно не проникла. Примадонна кинула администратору „котлету“, сказала: „Купи себе новые“ и удалилась, освещая себе путь подглазным фонарем», — информирует «Комсомольская правда».