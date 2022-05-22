Лолита вывезла семью из России

Лолита Милявская отправила своих близких в другую страну. Об этом она обмолвилась в интервью журналистам программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ. По словам певицы, ее дочь и мать вот уже несколько недель проживают в другом государстве.

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Где именно – звезда говорить не стала. Об эмиграции, уверяет Милявская, речи не идет – просто она позаботилась о комфорте для своих любимых., - информирует Экспресс Газета.

«Они находятся в другой стране. Я делаю все, чтобы моя семья жила достаточно хорошо. Мы близки и вместе. Но проживание на одном унитазе… В том смысле, что меня нет дома большую часть времени в году», - сообщила исполнительница.

Лолита Милявская в 2022 году продолжит играть главную роль в спектакле «Женитьба» в театре «Модерн». По контракту с 20 мая и до конца года она заработает 543,5 тысячи рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на сайт Госзакупок.