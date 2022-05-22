В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
43 минуты назад

Лолита вывезла семью из России

Ирина Лебедева

Лолита Милявская отправила своих близких в другую страну. Об этом она обмолвилась в интервью журналистам программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ. По словам певицы, ее дочь и мать вот уже несколько недель проживают в другом государстве.

Лолита вывезла семью из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Где именно – звезда говорить не стала. Об эмиграции, уверяет Милявская, речи не идет – просто она позаботилась о комфорте для своих любимых., - информирует Экспресс Газета.

«Они находятся в другой стране. Я делаю все, чтобы моя семья жила достаточно хорошо. Мы близки и вместе. Но проживание на одном унитазе… В том смысле, что меня нет дома большую часть времени в году», - сообщила исполнительница.

Лолита Милявская в 2022 году продолжит играть главную роль в спектакле «Женитьба» в театре «Модерн». По контракту с 20 мая и до конца года она заработает 543,5 тысячи рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на сайт Госзакупок.

Певица исполняет в спектакле «Женитьба» роль 26-летней Агафьи Тихоновны, которая безуспешно пытается выйти замуж. Первые постановки с участием Лолиты в театре «Модерн» прошли в прошлом году.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители