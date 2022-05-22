Врач рассказал, чем болеют богатые и знаменитые

Звезды шоу-бизнеса находятся в группе риска по развитию серьезных заболеваний. Сказывается неправильное питание, ненормированный график, нервные перегрузки, - считает врач Роман Евсеев.
В беседе с сотрудниками портала solenka.info доктор Евсеев выделил пять самых распространенных заболеваний, с какими пришлось бороться отечественным звездам.
Среди них - сахарный диабет, с которым борются Алла Пугачева, Михаил Боярский, Эдита Пьеха, Игорь Крутой.
Боли в позвоночнике врача серьезно отравляют жизнь Регины Тодоренко, Димы Билана, Аниты Цой.
Многие из знаменитостей столкнулись с онкологией. Злокачественные образования были обнаружены у Дарьи Донцовой,» Анастасии Заворотнюк, Эммануила Виторгана. Не всем удалось победить страшное заболевание – к примеру, совсем молодой ушла из жизни Жанна Фриске.
Лолита Милявская, Лариса Гузеева, Влад Топалов, Ирина Дубцова рассказывали о том, что страдали от психических проблем. А Ирина Слуцкая и Светлана Рожкова страдают от аутоиммунных заболеваний.
Также у Алисы Казьминой лицо буквально разрушается из-за аутоиммунного некроза. «Болезнь разрезала челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры», — рассказала она.