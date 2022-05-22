Врач рассказал, чем болеют богатые и знаменитые

Звезды шоу-бизнеса находятся в группе риска по развитию серьезных заболеваний. Сказывается неправильное питание, ненормированный график, нервные перегрузки, - считает врач Роман Евсеев.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В беседе с сотрудниками портала solenka.info доктор Евсеев выделил пять самых распространенных заболеваний, с какими пришлось бороться отечественным звездам.

Боли в позвоночнике врача серьезно отравляют жизнь Регины Тодоренко, Димы Билана, Аниты Цой.

Многие из знаменитостей столкнулись с онкологией. Злокачественные образования были обнаружены у Дарьи Донцовой,» Анастасии Заворотнюк, Эммануила Виторгана. Не всем удалось победить страшное заболевание – к примеру, совсем молодой ушла из жизни Жанна Фриске.