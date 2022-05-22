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40 минут назад

Врач рассказал, чем болеют богатые и знаменитые

Ирина Лебедева

Звезды шоу-бизнеса находятся в группе риска по развитию серьезных заболеваний. Сказывается неправильное питание, ненормированный график, нервные перегрузки, - считает врач Роман Евсеев.

Врач рассказал, чем болеют богатые и знаменитые
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В беседе с сотрудниками портала solenka.info доктор Евсеев выделил пять самых распространенных заболеваний, с какими пришлось бороться отечественным звездам.

Среди них - сахарный диабет, с которым борются Алла Пугачева, Михаил Боярский, Эдита Пьеха, Игорь Крутой.

Боли в позвоночнике врача серьезно отравляют жизнь Регины Тодоренко, Димы Билана, Аниты Цой.

Многие из знаменитостей столкнулись с онкологией. Злокачественные образования были обнаружены у Дарьи ДонцовойАнастасии Заворотнюк, Эммануила Виторгана. Не всем удалось победить страшное заболевание – к примеру, совсем молодой ушла из жизни Жанна Фриске.

Лолита Милявская, Лариса Гузеева, Влад Топалов, Ирина Дубцова рассказывали о том, что страдали от психических проблем. А Ирина Слуцкая и Светлана Рожкова страдают от аутоиммунных заболеваний.

Также у Алисы Казьминой лицо буквально разрушается из-за аутоиммунного некроза. «Болезнь разрезала челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры», — рассказала она.

Шоу-бизнес,Светлана Рожкова,Алиса Казьмина,Регина Тодоренко,Ирина Слуцкая,Лолита Милявская,Эммануил Виторган,Влад Топалов,Анастасия Заворотнюк,Михаил Боярский,Ирина Дубцова,Дарья Донцова,Эдита Пьеха,Дима Билан,Анита Цой,Алла Пугачева,Лариса Гузеева,Жанна Фриске,Игорь Крутой,
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