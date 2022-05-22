Садальский: «Оглушительный провал у Коли Цискаридзе»

«По-прежнему не смотрю телевизор, но присылают рейтинги. Оглушительный провал у Коли Цискаридзе, уже второй за этот месяц, а „Пусть говорят“ — это вообще позорище! На рейтинговом коне и триумфатор по-прежнему Малахов, поздравляю!» - написал актер.

Первый выпуск программы вышел неделю назад. Он наделал много шума. Многие осуждали Цискаридзе, другие отмечали его неуверенность и скованность… Второй выпуск сильно отличался На этот раз Цискаридзе чувствовал себя очень комфортно. Николай активно общался с пришедшими гостями, рассказывал истории из своей жизни и шутил.