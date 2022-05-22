Садальский: «Оглушительный провал у Коли Цискаридзе»

Программа «Сегодня вечером», где Николай Цискаридзе дебютировал в качестве заменившего Галкина телеведущего, показывает провальные рейтинги. Их опубликовал в своем «Живом Журнале» Станислав Садальский.
«По-прежнему не смотрю телевизор, но присылают рейтинги. Оглушительный провал у Коли Цискаридзе, уже второй за этот месяц, а „Пусть говорят“ — это вообще позорище! На рейтинговом коне и триумфатор по-прежнему Малахов, поздравляю!» - написал актер.
Действительно, доля «Сегодня вечером» составила 7,3%. При этом шоу Малахова с 19, 7% уступило лишь лидеру рейтинга – «Вестям» (21,0%).
Первый выпуск программы вышел неделю назад. Он наделал много шума. Многие осуждали Цискаридзе, другие отмечали его неуверенность и скованность… Второй выпуск сильно отличался На этот раз Цискаридзе чувствовал себя очень комфортно. Николай активно общался с пришедшими гостями, рассказывал истории из своей жизни и шутил.
Эфир был посвящен великим советским людям, которые внесли большой вклад в развитие нашей страны. Так, в студию пришли дочь Юрия Гагарина, сын Владимира Высоцкого, шахматист Анатолий Карпов и другие.