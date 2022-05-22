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1 минуту назад

СМИ: Хаматова думает о возвращении в Россию

Ирина Лебедева

Чулпан Хаматова с тремя дочками эмигрировала в Латвию еще в феврале. У актрисы там был куплен хороший коттедж в экопоселении Аматциемс относительно недалеко от Риги. Чулпан озвучивала несогласие с политикой России по поводу Украины и опасалась, что из-за своей позиции может стать жертвой травли, - пишет СтарХит.

Уехавшая в Латвию Хаматова задумалась о возвращении в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако от одного из коллег Хаматовой, пожелавшего сохранить инкогнито, стало известно, что Чулпан хотела бы вернуться в Россию, однако понимает, что это не так-то просто будет сделать.

Хаматова устроилась на работу в рижский театр, однако о достижении карьерных высот речь не идет. Появилась информация о том, что жизнь за рубежом оказалась для нее не столь сладкой, как казалось ранее.

«Все очень дорого, а денег минимум. Ее уже замучили организаторы антироссийских митингов и акций, на которых она обязана выступать, демонстрируя свою лояльность. В части карьеры полный ноль», — сообщил источник.

На данный момент дела у Чулпан не так хороши, как в Москве. В небольшом, по меркам российской столицы, театре Хаматова получает всего 1 000 евро в месяц. С учетом расходов на содержание дома и наличия двух детей на иждивении, это небольшие деньги. Для Риги этого недостаточно.

Шоу-бизнес,Чулпан Хаматова,
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