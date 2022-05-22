У Кудрявцевой внук и дочь – одного возраста

Лера Кудрявцева часто выкладывает в интернет фотографии своей маленькой дочки Маши. Телеведущая замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который младше ее на семнадцать лет, у них подрастает дочь. Но у Кудрявцевой есть еще и старший сын Жан, уже взрослый мужчина.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Лера стала бабушкой в 2018 году. Маленький Лева появился на свет всего за три месяца до того, как она родила дочку Машу. На днях мальчику исполнилось четыре года, и телеведущая разместила в микроблоге фотографию всего семейства.

Как пишет «Комсомольская Правда», Жан – человек непубличный, хотя и работает на телевидении. У Кудрявцевой хорошие отношения с семьей сына, и о своей невестке телеведущая отзывается очень тепло.

Российский продюсер Дмитрий Ашуров назвал сумму гонорара телеведущей Леры Кудрявцевой. По его словам, ведущая получает «безумные» суммы за корпоративы.

«Если ты ведущий Первого канала, то за корпоратив можешь получить более 20 тысяч евро», — пояснил продюсер.