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1 час назад

У Кудрявцевой внук и дочь – одного возраста

Ирина Лебедева

Лера Кудрявцева часто выкладывает в интернет фотографии своей маленькой дочки Маши. Телеведущая замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который младше ее на семнадцать лет, у них подрастает дочь. Но у Кудрявцевой есть еще и старший сын Жан, уже взрослый мужчина.

У Кудрявцевой внук и дочь – одного возраста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лера стала бабушкой в 2018 году. Маленький Лева появился на свет всего за три месяца до того, как она родила дочку Машу. На днях мальчику исполнилось четыре года, и телеведущая разместила в микроблоге фотографию всего семейства.

Как пишет «Комсомольская Правда», Жан – человек непубличный, хотя и работает на телевидении. У Кудрявцевой хорошие отношения с семьей сына, и о своей невестке телеведущая отзывается очень тепло.

Российский продюсер Дмитрий Ашуров назвал сумму гонорара телеведущей Леры Кудрявцевой. По его словам, ведущая получает «безумные» суммы за корпоративы.

«Если ты ведущий Первого канала, то за корпоратив можешь получить более 20 тысяч евро», — пояснил продюсер.

Он заявил, что слова шоумена Отара Кушанашвили о скромных заработках Кудрявцевой не соответствуют действительности, потому как есть большая разница между зарплатой на телевидении и гонорарами за корпоративы, передает Пятый канал.

Шоу-бизнес,Игорь Макаров,Лера Кудрявцева,Первый канал,
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