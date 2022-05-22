«Это не ко мне»: Розенбаум об идее Баскова создать ассоциацию артистов

«Я развитие любой эстрады вижу, как служение людям, для которых ты трудишься, как понимание творчества, энергетически нужного людям, и отсутствие своего собственного самолюбования, а достижение целей просто для того, чтобы людям, для которых ты работаешь, было хорошо».