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26 минут назад

«Это не ко мне»: Розенбаум об идее Баскова создать ассоциацию артистов

Ирина Лебедева

Александр Розенбаум прокомментировал инициативу Баскова о создании Российской музыкальной ассоциации. Певец сказал журналистам 5 Канала, что он — «человек не ассоциативный» и входить в эту организацию не планирует.

«Это не ко мне»: Розенбаум об идее Баскова создать ассоциацию артистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я — не ассоциативный человек, поэтому это не ко мне. Ассоциация артистов может быть как любая профсоюзная, какой-то коллектив. Это нормально для тех, кто этого хочет», - сообщил музыкант

Розенбаум видит развитие любой эстрады исключительно в служении публике, без самолюбования.

«Я развитие любой эстрады вижу, как служение людям, для которых ты трудишься, как понимание творчества, энергетически нужного людям, и отсутствие своего собственного самолюбования, а достижение целей просто для того, чтобы людям, для которых ты работаешь, было хорошо».

Ранее певец Александр Розенбаум, артист Юрий Гальцев и актер Андрей Зибров встретились с участниками спецоперации, проходящими лечение в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Акцию "Лучшим воинам мира" организовало главное военно-политическое управление ВС России для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных во время выполнения боевых задач.

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