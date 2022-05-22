Певец Николай Басков предложил создать реестр российских исполнителей. В нём будет содержаться информация о каждом коллективе и исполнителе, сообщает 5-tv.ru.
Народный артист России сравнил такую процедуру с получением автомобильных прав. По его задумке, «перепись» позволит «лицензировать» всех музыкантов страны. Они будут и получать привилегии, и отвечать за нарушения.
«Лицензирование позволит переписать всех талантливых музыкантов, все коллективы. Все, которые есть у нас в стране. Это будет огромная база данных», — пояснил Басков.
По его мнению, реестр упростит работу артистов с организациями, концертными площадками и коммерческими предложениями.
«Мы должны знать, кто у нас есть в стране в регионах. 85 регионов! Впереди очень большие планы», — добавил певец.
Ранее Николай Басков выступил с инициативой создания музыкальной ассоциации в России. Однако у идеи нашлись критики, в частности, певец Прохор Шаляпин.