Певец Николай Басков предложил создать реестр российских исполнителей. В нём будет содержаться информация о каждом коллективе и исполнителе, сообщает 5-tv.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Народный артист России сравнил такую процедуру с получением автомобильных прав. По его задумке, «перепись» позволит «лицензировать» всех музыкантов страны. Они будут и получать привилегии, и отвечать за нарушения.

«Лицензирование позволит переписать всех талантливых музыкантов, все коллективы. Все, которые есть у нас в стране. Это будет огромная база данных», — пояснил Басков.

По его мнению, реестр упростит работу артистов с организациями, концертными площадками и коммерческими предложениями.

«Мы должны знать, кто у нас есть в стране в регионах. 85 регионов! Впереди очень большие планы», — добавил певец.