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25 минут назад

Басков предложил создать реестр российских исполнителей

Елена Прошина

Певец Николай Басков предложил создать реестр российских исполнителей. В нём будет содержаться информация о каждом коллективе и исполнителе, сообщает 5-tv.ru.

Басков предложил создать реестр российских исполнителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Народный артист России сравнил такую процедуру с получением автомобильных прав. По его задумке, «перепись» позволит «лицензировать» всех музыкантов страны. Они будут и получать привилегии, и отвечать за нарушения.

«Лицензирование позволит переписать всех талантливых музыкантов, все коллективы. Все, которые есть у нас в стране. Это будет огромная база данных», — пояснил Басков.

По его мнению, реестр упростит работу артистов с организациями, концертными площадками и коммерческими предложениями.

«Мы должны знать, кто у нас есть в стране в регионах. 85 регионов! Впереди очень большие планы», — добавил певец.

Ранее Николай Басков выступил с инициативой создания музыкальной ассоциации в России. Однако у идеи нашлись критики, в частности, певец Прохор Шаляпин.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Николай Басков,
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