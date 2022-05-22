«Жених» Бузовой оказался подставным

Ольга Бузова стала участницей свадебного перфоманса, который красиво начался, но финал имел печальный. Поющая телеведущая была на гастролях на Черноморском побережье, где принимала участие в спектакле «Мужчина нарасхват».

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По окончанию действа на сцену театра «Казино Сочи» поднялся молодой человек с букетом и обручальным кольцом в руках. Он опустился на колено и предложил Ольге руку и сердце, - пишет Экспресс-Газета.

Звезда взяла мужчину за руку, и сказала, что подумает над его предложением. И может даже и примет его – только, чтобы «штамп в паспорте».

Публика начала разбираться – что это такое было? Особо въедливые даже смогли найти профиль парня в социальных сетях. Как оказалось, это видеопродюсер из Сочи Андрей Трегуб, в микроблоге которого обнаружили множество фотографий девушки, которую он называет своей невестой. И это, конечно, не Ольга.

Так что признание в любви звезде шоу-бизнеса оказалось всего лишь пиар-ходом, причем недостаточно аккуратно подготовленным. Возможно, и проплаченным – в социальных сетях один из популярных Телеграм-каналов проводит опрос: кто все же инициировал этот мини-спектакль? Подавляющее большинство голосует за Бузову…