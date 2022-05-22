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51 минуту назад

«Жених» Бузовой оказался подставным

Ирина Лебедева

Ольга Бузова стала участницей свадебного перфоманса, который красиво начался, но финал имел печальный. Поющая телеведущая была на гастролях на Черноморском побережье, где принимала участие в спектакле «Мужчина нарасхват».

«Жених» Бузовой оказался подставным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По окончанию действа на сцену театра «Казино Сочи» поднялся молодой человек с букетом и обручальным кольцом в руках. Он опустился на колено и предложил Ольге руку и сердце, - пишет Экспресс-Газета.

Звезда взяла мужчину за руку, и сказала, что подумает над его предложением. И может даже и примет его – только, чтобы «штамп в паспорте».

Публика начала разбираться – что это такое было? Особо въедливые даже смогли найти профиль парня в социальных сетях. Как оказалось, это видеопродюсер из Сочи Андрей Трегуб, в микроблоге которого обнаружили множество фотографий девушки, которую он называет своей невестой. И это, конечно, не Ольга.

Так что признание в любви звезде шоу-бизнеса оказалось всего лишь пиар-ходом, причем недостаточно аккуратно подготовленным. Возможно, и проплаченным – в социальных сетях один из популярных Телеграм-каналов проводит опрос: кто все же инициировал этот мини-спектакль? Подавляющее большинство голосует за Бузову…

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова победила в номинации «Трендсеттер года» на ежегодном международном музыкальном фестивале «Жара», который состоялся 17 мая в Москве. Победителя в этом направлении выбирали зрители телеканала «Муз ТВ» путем голосования.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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