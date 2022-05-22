Сябитова порадовала поклонников хорошими новостями

«Очень хорошая новость из серии «жизнь налаживается». Меня пригласили на любимую программу «Сегодня вечером». Все наши! Так что, ребята, скоро, похоже, мы [вернемся]. Такое приятное ощущение, что все у нас будет хорошо. Жизнь продолжается!» — сказала Сябитова.