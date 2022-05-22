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1 час назад

Сябитова порадовала поклонников хорошими новостями

Ирина Лебедева

Роза Сябитова поделилась с подписчиками своего Телеграм-канала хорошими новостями. Знаменитая телесваха считает, что развлекательный контент в ближайшем времени должен вернуться на телеэкраны.

Сябитова порадовала поклонников хорошими новостями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

А пока Сябитова выложила кадры со съемок очередного выпуска шоу «Сегодня вечером». На шоу были приглашены ведущие «Модного приговора» Александр Васильев и Надежда Бабкина, ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович и другие известные персоны российского шоу-бизнеса, - пишет ФАН

«Очень хорошая новость из серии «жизнь налаживается». Меня пригласили на любимую программу «Сегодня вечером». Все наши! Так что, ребята, скоро, похоже, мы [вернемся]. Такое приятное ощущение, что все у нас будет хорошо. Жизнь продолжается!» — сказала Сябитова.

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова критически высказалась о блогерах. Свое мнение о такой деятельности телесваха раскрыла в шоу «Поясни за» на YouTube во время дискуссии с тиктокером Кириллом Вольвачевым. Сябитова выразила уверенность в том, что профессии блогер не существует.

Шоу-бизнес,Надежда Бабкина,Роза Сябитова,Леонид Якубович,Александр Васильев,Первый канал,
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