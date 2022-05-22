Сябитова порадовала поклонников хорошими новостями

Роза Сябитова поделилась с подписчиками своего Телеграм-канала хорошими новостями. Знаменитая телесваха считает, что развлекательный контент в ближайшем времени должен вернуться на телеэкраны.
А пока Сябитова выложила кадры со съемок очередного выпуска шоу «Сегодня вечером». На шоу были приглашены ведущие «Модного приговора» Александр Васильев и Надежда Бабкина, ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович и другие известные персоны российского шоу-бизнеса, - пишет ФАН
«Очень хорошая новость из серии «жизнь налаживается». Меня пригласили на любимую программу «Сегодня вечером». Все наши! Так что, ребята, скоро, похоже, мы [вернемся]. Такое приятное ощущение, что все у нас будет хорошо. Жизнь продолжается!» — сказала Сябитова.
Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова критически высказалась о блогерах. Свое мнение о такой деятельности телесваха раскрыла в шоу «Поясни за» на YouTube во время дискуссии с тиктокером Кириллом Вольвачевым. Сябитова выразила уверенность в том, что профессии блогер не существует.