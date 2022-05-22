В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
29 минут назад

Лепс о Пугачевой: «Я абсолютно уверен, что она вернется на родину»

Ирина Лебедева

Григорий Лепс заступился за Аллу Пугачеву, поскольку в СМИ стало появляться все больше негативных материалов о ней и ее супруге Максиме Галкине. Сама же Примадонна не ввязывается в споры и практически не дает комментариев, - пишет teleprogramma.pro.

Лепс о Пугачевой: «Я абсолютно уверен, что она вернется на родину»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Лепс осудил тех, кто спешит навешивать ярлыки на звезд, покинувших пределы России. Певец считает, что Алла Борисовна скоро обязательно вернется.

«Зачем стазу навешивать ярлыки? Может, человек отдыхает просто. Я абсолютно уверен, что она вернется на родину и будет работать. И, кстати, от Аллы не было никаких заявлений в ту или иную сторону», — отметил музыкант.

Поклонники постоянно обсуждают, вернутся ли супруги в Москву, считают, за сколько они продают свой роскошный замок в Подмосковье и на какие деньги живут в Израиле. Также одной из тем обсуждения является будущее брака Пугачевой и Галкина. Все чаще появляются слухи, что супруги собираются разводиться.

Однако ради того, чтобы прояснить этот вопрос, Алла Борисовна даже прервала свое молчание и пообщалась с журналистом «Известий».

«Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет», — коротко, но емко сказала Пугачева.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Григорий Лепс,Алла Пугачева,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители