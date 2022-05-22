Лепс о Пугачевой: «Я абсолютно уверен, что она вернется на родину»

Григорий Лепс заступился за Аллу Пугачеву, поскольку в СМИ стало появляться все больше негативных материалов о ней и ее супруге Максиме Галкине. Сама же Примадонна не ввязывается в споры и практически не дает комментариев, - пишет teleprogramma.pro.

Лепс осудил тех, кто спешит навешивать ярлыки на звезд, покинувших пределы России. Певец считает, что Алла Борисовна скоро обязательно вернется.

«Зачем стазу навешивать ярлыки? Может, человек отдыхает просто. Я абсолютно уверен, что она вернется на родину и будет работать. И, кстати, от Аллы не было никаких заявлений в ту или иную сторону», — отметил музыкант.

Поклонники постоянно обсуждают, вернутся ли супруги в Москву, считают, за сколько они продают свой роскошный замок в Подмосковье и на какие деньги живут в Израиле. Также одной из тем обсуждения является будущее брака Пугачевой и Галкина. Все чаще появляются слухи, что супруги собираются разводиться.

Однако ради того, чтобы прояснить этот вопрос, Алла Борисовна даже прервала свое молчание и пообщалась с журналистом «Известий».