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11 минут назад

Дана Борисова сделала с 14-летней дочерью парные татуировки

Газета.Ru

Телеведущая Дана Борисова сделала с 14-летней дочерью парные татуировки и показала в личном блоге видео творческого процесса. Она согласилась исполнить мечту Полины, которая еще несколько лет назад просила об этом.

Дана Борисова сделала с 14-летней дочерью парные татуировки
Фото: соцсетисоцсети

«Решили закрепить нашу с Полиной любовь и сделать парные татуировки — бабочки», — поделилась звезда «Армейского магазина».

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Дана Борисова не запрещает дочери экспериментировать с внешностью, поскольку они предварительно все обсуждают. А недавно телеведущая заявила, что хочет сделать Полине ринопластику, чтобы исправить нос, который она унаследовала от отца. Но сначала дождется совершеннолетия ребенка.

«У нас отношения идеальные — и как мама-дочь, когда надо, и как лучшие подружки, когда это располагает», — отмечала она.

Отцом Полины является бизнесмен Максим Аксенов. В начале мая Дана Борисова подала на экс-возлюбленного в суд, поскольку ее не устраивают алименты в размере 15 тыс. рублей.

Ранее телеведущую обвинили в отсутствии материнских качеств.

Шоу-бизнес,Максим Аксенов,Дана Борисова,
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