Собчак прокомментировала изменения в карьере Меладзе

Валерий Меладзе сообщил поклонникам о намерении кардинально изменить сферу деятельности. Музыкант собирается вернуться к профессии, на которую учился в молодости. Валерий Шотаевич – выпускник Николаевского кораблестроительного института, он окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию.

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Меладзе принял решение уйти из шоу-бизнеса и заняться наукой.

«…изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление» - уверил поклонников шоумен.

Новость, конечно, произвела фурор. Ксения Собчак не преминула ядовито высказаться:

«Валерий Меладзе решил оставить шоу-бизнес и вернуться в …науку!!! Вот ведь действительно, талантливый человек во всем. Главное, чтобы не как с Петриком вышло».

Как пишет Экспресс Газета, выпускник факультета психологии Ленинградского университета Виктор Петрик сумел в 2000-х годах получить ряд патентов, дипломов на открытия и даже академических степеней. Он занимался и выращиванием драгоценных камней, и продлением жизни до 200 лет, и созданием вечного двигателя, и «уникальными» способами очистки воды.