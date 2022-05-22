Собчак прокомментировала изменения в карьере Меладзе

Валерий Меладзе сообщил поклонникам о намерении кардинально изменить сферу деятельности. Музыкант собирается вернуться к профессии, на которую учился в молодости. Валерий Шотаевич – выпускник Николаевского кораблестроительного института, он окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию.
Меладзе принял решение уйти из шоу-бизнеса и заняться наукой.
«…изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление» - уверил поклонников шоумен.
Новость, конечно, произвела фурор. Ксения Собчак не преминула ядовито высказаться:
«Валерий Меладзе решил оставить шоу-бизнес и вернуться в …науку!!! Вот ведь действительно, талантливый человек во всем. Главное, чтобы не как с Петриком вышло».
Как пишет Экспресс Газета, выпускник факультета психологии Ленинградского университета Виктор Петрик сумел в 2000-х годах получить ряд патентов, дипломов на открытия и даже академических степеней. Он занимался и выращиванием драгоценных камней, и продлением жизни до 200 лет, и созданием вечного двигателя, и «уникальными» способами очистки воды.
Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Валерий Меладзе неоднократно негативно высказывался о России. После этих довольно резких высказываний по стране начались отмены концертов певца по всей стране.