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47 минут назад

Шаляпин раскритиковал идею создания музыкальной ассоциации

Ирина Лебедева

Народный артист РФ Николай Басков выступил с инициативой создания музыкальной ассоциации в России. Предполагается, что маститые артисты будут поддерживать молодые таланты и заниматься воспитанием российской молодежи в целом.

Шаляпин раскритиковал идею создания музыкальной ассоциации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Баскова поддержали Григорий Лепс, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Александр Маршал.

Певец Прохор Шаляпин заявил, что не верит знаменитым артистам. Он считает, что мэтры шоу-бизнеса сами не давали молодежи возможности пробиться на отечественную эстраду, а также «ломились» на Евровидение. Свое мнение Шаляпин озвучил в Телеграм-канале.

«А раньше они и сами с удовольствием и за хорошие деньги уничтожали эту самую отечественную эстраду …. ломились на то же Евровидение и перекрывали дорогу молодым. Я лично не верю сейчас ни одному из них. Это все громкие слова», - убежден певец.

Ранее музыкант Прохор Шаляпин в Telegram-канале представил поклонникам свою новую возлюбленную Ольгу Сан - победительницу конкурса "Миссис Россия-Вселенная-2020".

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Прохор Шаляпин,Александр Маршал,Лариса Долина,Надежда Бабкина,Григорий Лепс,Николай Басков,
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