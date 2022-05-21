Шаляпин раскритиковал идею создания музыкальной ассоциации

Народный артист РФ Николай Басков выступил с инициативой создания музыкальной ассоциации в России. Предполагается, что маститые артисты будут поддерживать молодые таланты и заниматься воспитанием российской молодежи в целом.
Баскова поддержали Григорий Лепс, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Александр Маршал.
Певец Прохор Шаляпин заявил, что не верит знаменитым артистам. Он считает, что мэтры шоу-бизнеса сами не давали молодежи возможности пробиться на отечественную эстраду, а также «ломились» на Евровидение. Свое мнение Шаляпин озвучил в Телеграм-канале.
«А раньше они и сами с удовольствием и за хорошие деньги уничтожали эту самую отечественную эстраду …. ломились на то же Евровидение и перекрывали дорогу молодым. Я лично не верю сейчас ни одному из них. Это все громкие слова», - убежден певец.
Ранее музыкант Прохор Шаляпин в Telegram-канале представил поклонникам свою новую возлюбленную Ольгу Сан - победительницу конкурса "Миссис Россия-Вселенная-2020".