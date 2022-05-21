Шаляпин раскритиковал идею создания музыкальной ассоциации

«А раньше они и сами с удовольствием и за хорошие деньги уничтожали эту самую отечественную эстраду …. ломились на то же Евровидение и перекрывали дорогу молодым. Я лично не верю сейчас ни одному из них. Это все громкие слова», - убежден певец.