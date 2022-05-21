Лазарев пригласил беженцев на свой концерт

Концерт Сергея Лазарева в Калуге должен был состояться в зале филармонии. Однако.17 мая на официальном сайте филармонии появилась информация об отмене выступления. Пошли слухи о том, что певца якобы сочли нежеланным гостем, более того, начали говорить о завершении его творческой карьеры.

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Однако организаторы мероприятия объяснили, что для выступления певца был выбран зал побольше размером. В зале филармонии 735 мест. Дворец культуры Калужского турбинного завода, где на 19 июня запланирован концерт Лазарева, вмещает свыше 1000 зрителей.

Такое решение было принято в связи с тем, что Сергей Лазарев планирует пригласить беженцев из ДНР и ЛНР. Билеты для них будут бесплатными. Исполнитель хочет таким образом поддержать людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, - пишет СтарХит.

Российский поп-певец Сергей Лазарев приобрел недвижимость в ипотеку. Артист купил квартиру в московском районе Кунцево, где родился и вырос, сообщает Super.

Лазарев сделал покупку 9 марта 2022 года. Квартира находится в жилом комплексе бизнес-класса 2008 года постройки, ее площадь составляет 110 квадратных метров. Объект обошелся певцу в 35 миллионов рублей.