Соседов рассказал о том, как фабриковали результаты на "Евровидении"

Соседов рассказал о продажности организаторов «Евровидения»
Сергей Соседов на фоне скандальной победы Украины на «Евровидении-2022» вспомнил историю десятилетней давности, показывающую, что результаты голосования на международном конкурсе подтасовывали и ранее.
Сергей Васильевич сообщил журналистам портала Blitz+ о конкурсе 2010 года, победу на котором одержала немецкая артистка Лена Майер-Ландрут.
«Это было давно, но это был стыд и позор. Об этом мало говорили. Я смотрел и ставил свои баллы, делал свои прогнозы. Ну и выступает певица от Германии. Отвратительно поет мимо нот. Я думаю: „Боже мой, как стыдно. Лучше б они вообще никого не посылали, если нет артистов“. У меня она последняя в рейтинге. И что вы думаете? Она выиграла!»
По словам музыкального критика, результаты голосования в 2010 году были откровенно сфабрикованы, и причины этого лежали на поверхности. Германия «проплатила» свою победу, занеся организаторам крупную сумму наличными.
«Конечно, за нее никто не голосовал, это и дураку ясно. Просто тогда были проблемы финансовые у Европы, а у Германии были деньги, да давно они не проводили шоу у себя — зачем обременять другие страны? Тогда мне все стало ясно», - объяснил музыкальный критик.
По словам Соседова, раньше он смотрел «Евровидение» исключительно для того, чтобы давать комментарии СМИ. В этом году из-за того, что Россия не была допущена до конкурса, журналист проигнорировал его.