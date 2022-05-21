Соседов рассказал о том, как фабриковали результаты на "Евровидении"

«Это было давно, но это был стыд и позор. Об этом мало говорили. Я смотрел и ставил свои баллы, делал свои прогнозы. Ну и выступает певица от Германии. Отвратительно поет мимо нот. Я думаю: „Боже мой, как стыдно. Лучше б они вообще никого не посылали, если нет артистов“. У меня она последняя в рейтинге. И что вы думаете? Она выиграла!»