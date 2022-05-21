В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Тина Канделаки защитила Екатеринбург в спор Владимира Соловьева с горожанами

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Медиаменеджер Тина Канделаки прокомментировала спор телеведущего Владимира Соловьева с екатеринбуржцами, сообщает корреспондент «ФедералПресс».

Канделаки защитила Екатеринбург в споре Соловьева с горожанами
Фото: ТАССТАСС

«Я знаю про эту историю. Если разбираться в ситуации, то надо пригласить Соловьёва сюда», – сказала Тина Канделаки.

Один из зрителей задал ей вопрос о том, имеет ли человек с федерального канала право так говорить о регионе. Также она заявила, что речь Соловьева могла быть сказана на эмоциях. Люди находятся в ситуации эмоционального накала, результат этой фразы очевиден.

Она вспомнила случай, который произошел с ведущим и комментатором с «Матч-тв» Антоном Анисимовым, который в прямом эфире плохо отозвался про Польшу. В конце она призналась в любви городу, восхитилась городом в плане архитектуры и культуры.

«Екатеринбург, я вас люблю. Я каждый год приезжаю в Екатеринбург с мужем. Надо понимать, говоря о городе, что люди – не есть весь город», – заявила Канделаки.

Ранее «ФедералПресс» писал, что телеведущий Владимир Соловьев никак не может отстать от Екатеринбурга в своих публичных высказываниях.

Шоу-бизнес,Тина Канделаки,Владимир Соловьев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители