Канделаки защитила Екатеринбург в споре Соловьева с горожанами

Медиаменеджер Тина Канделаки прокомментировала спор телеведущего Владимира Соловьева с екатеринбуржцами, сообщает корреспондент «ФедералПресс».

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«Я знаю про эту историю. Если разбираться в ситуации, то надо пригласить Соловьёва сюда», – сказала Тина Канделаки.

Один из зрителей задал ей вопрос о том, имеет ли человек с федерального канала право так говорить о регионе. Также она заявила, что речь Соловьева могла быть сказана на эмоциях. Люди находятся в ситуации эмоционального накала, результат этой фразы очевиден.

Она вспомнила случай, который произошел с ведущим и комментатором с «Матч-тв» Антоном Анисимовым, который в прямом эфире плохо отозвался про Польшу. В конце она призналась в любви городу, восхитилась городом в плане архитектуры и культуры.

«Екатеринбург, я вас люблю. Я каждый год приезжаю в Екатеринбург с мужем. Надо понимать, говоря о городе, что люди – не есть весь город», – заявила Канделаки.