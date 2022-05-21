Цыганова продала дом и потратила 6 млн на помощь Донбассу

«Я только что выступала в Донецке, была на передовой. Там люди очень сильно устали, восемь лет подряд так жить - это очень тяжело и очень трудно. И мы с Вадимом стараемся помочь, чем можем, много работаем в госпиталях. Я сама пою, сама привожу аппаратуру, сама договариваюсь с начальством. Денег не беру, это благотворительность. То, что я сейчас зарабатываю, трачу на помощь раненым. Покупаю аппаратуру для бойцов, стяги с ликом Христа - потому что их просят. Вадик более серьезные вещи покупает: прицелы, квадрокоптеры, тепловизоры, берцы... Тратим свои личные сбережения. Мы продали дом и большую часть денег - около 6 миллионов - уже потратили на Донбасс», - рассказала Виктория.