Цыганова продала дом и потратила 6 млн на помощь Донбассу

Вика Цыганова поехала на Донбасс поддержать военных, раненых в госпиталях. Певица вместе с супругом продюсером Вадимом Цыгановым приняли решение о выделении значительной суммы, полученной от продажи загородного дома, в пользу жителей Донбасса. Об этом пишет «Комсомольская Правда».
«Я только что выступала в Донецке, была на передовой. Там люди очень сильно устали, восемь лет подряд так жить - это очень тяжело и очень трудно. И мы с Вадимом стараемся помочь, чем можем, много работаем в госпиталях. Я сама пою, сама привожу аппаратуру, сама договариваюсь с начальством. Денег не беру, это благотворительность. То, что я сейчас зарабатываю, трачу на помощь раненым. Покупаю аппаратуру для бойцов, стяги с ликом Христа - потому что их просят. Вадик более серьезные вещи покупает: прицелы, квадрокоптеры, тепловизоры, берцы... Тратим свои личные сбережения. Мы продали дом и большую часть денег - около 6 миллионов - уже потратили на Донбасс», - рассказала Виктория.
Вика Цыганова в интервью «360» рассказала, что поддерживает спецоперацию на Украине.
«Начало спецоперации России на Украине — это правильное решение и правильный шаг. Если бы мы не сделали это первыми, то, возможно, обстоятельства нашей жизни уже были бы другими», - отметила Цыганова.
По словам исполнительницы, Донбасс является русскими землями, а «бросать своих людей нельзя, иначе это предательство».
Она подчеркнула, что артисты также должны поддерживать жителей Донбасса при помощи выступлений. В связи с этим Вика часто приезжает в ДНР и ЛНР с концертами.