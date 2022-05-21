Экс-участницу «Дома-2» задержали с запрещенными веществами

Некоторое время назад трипами Джигана в Майями следила чуть ли не вся страна: по случаю рождения сына рэпер «решил попробовать все наркотики сразу». Пихал в себя все, что под руки попадалось: траву, экстази, ЛСД и даже крэк. Как итог — чуть не развалившийся брак и безумные истории из американских психушек и полицейских участков.