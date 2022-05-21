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48 минут назад

Экс-участницу «Дома-2» задержали с запрещенными веществами

Ирина Лебедева

Бывшую звезду реалити-шоу «Дом-2» Камилу Коробейникову задержали в московском отеле "Лотте Плаза". Как сообщает РЕН ТВ, девушка находилась на территории отеля в неадекватном состоянии. Служащие гостиницы были вынуждены обратиться в правоохранительные органы.

Экс-участницу «Дома-2» задержали с запрещенными веществами
Фото: ВКонтактеВКонтакте

Полиция Камилу задержала, обнаружив у нее кокаин. Запрещенное вещество было изъято, а в отношении Коробейниковой возбудили уголовное дело.

Известно, что Камила родом из Литвы, но в последние годы живет в России.

Некоторое время назад трипами Джигана в Майями следила чуть ли не вся страна: по случаю рождения сына рэпер «решил попробовать все наркотики сразу». Пихал в себя все, что под руки попадалось: траву, экстази, ЛСД и даже крэк. Как итог — чуть не развалившийся брак и безумные истории из американских психушек и полицейских участков.

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