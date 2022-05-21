Куценко: «Тайна тайной должна и оставаться!»

Гоша Куценко, известный артист театра и кино, уже немало лет живет гражданским браком с моделью Ириной Скриниченко, с которой воспитывает двух совместных дочерей. Журналисты СтарХита в беседе со звездой поинтересовались, почему при столь длительных и стабильных отношениях, наличии общих детей, пара так и не дошла до загса. А может быть, свадьба все-таки была, просто тайная?