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1 час назад

Куценко: «Тайна тайной должна и оставаться!»

Ирина Лебедева

Гоша Куценко, известный артист театра и кино, уже немало лет живет гражданским браком с моделью Ириной Скриниченко, с которой воспитывает двух совместных дочерей. Журналисты СтарХита в беседе со звездой поинтересовались, почему при столь длительных и стабильных отношениях, наличии общих детей, пара так и не дошла до загса. А может быть, свадьба все-таки была, просто тайная?

Куценко: «Тайна тайной должна и оставаться!»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касаемо свадьбы: если она была тайная, то тайной должна и оставаться! Свадьба обязательно будет! Но у дочек. Там и погуляем», — ответил актер.

Артист также рассказал о том, что в отечественном шоу-бизнесе случился раскол. Он отметил, что все знаменитости тоже являются людьми, которые воспринимают многое не только рационально, но и эмоционально.

Из-за этого каждая знаменитая личность, несмотря на свое участие в каких-либо сферах и мероприятиях, переживает все по-своему, индивидуально.

«Мне известно, что съемочная площадка не является полем битвы, там нет врагов, там все равны. У кино и искусства есть особенность, они помогают сплотить людей», – подчеркнул Куценко.

Шоу-бизнес,Ирина Скриниченко,Гоша Куценко,
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