Бабкина вошла в ТОП-3 самых богатых деятелей культуры

Департамент культуры столицы обнародовал данные о доходах руководителей подведомственных ему учреждений за 2021 год.
Самым состоятельным оказался президент Московского международного дома музыки, дирижер Владимир Спиваков. Его доход составил 158,3 млн рублей. Также Спиваков задекларировал квартиру площадью 360 кв. м и жилой дом площадью 381 кв. м, а также участок земли в совместной с супругой собственности и еще два участка в личной собственности.
Игорь Бутман, худрук «Московского джазового оркестра под управлением И. Бутмана» заработал 96 млн руб. Музыканту принадлежат два жилых дома площадью 293,7 и 607 кв. м, два земельных участка и шесть квартир, в том числе одна в США и одна в ОАЭ и автомобиль Maybach 62.
Надежда Бабкина художественный руководитель театра «Русская песня», замыкает тройку лидеров. Бабкина заработала 71,49 млн руб. У певицы жилой дом площадью 310,5 кв. м, квартира площадью 112,3 кв. м, доля в квартире площадью 124,9 кв. м, два земельных участка гараж и баня, автомобиль Mercedes-Benz.
В минувшем апреле народная артистка РСФСР поделилась мнением, что в России необходимо вернуть цензуру. В интервью одному из YouTube-каналов она отметила, что подобная мера позволит защитить общество от разложения.
Она убеждена, что компетентные органы должны оценивать, какая деятельность на сцене пропагандирует воспитание молодежи, а какая — растление общества, уничтожение семейных ценностей и уважения к старшим и к истории собственной страны.