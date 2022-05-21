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1 час назад

Бабкина вошла в ТОП-3 самых богатых деятелей культуры

Ирина Лебедева

Департамент культуры столицы обнародовал данные о доходах руководителей подведомственных ему учреждений за 2021 год.

Бабкина вошла в ТОП-3 самых богатых деятелей культуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самым состоятельным оказался президент Московского международного дома музыки, дирижер Владимир Спиваков. Его доход составил 158,3 млн рублей. Также Спиваков задекларировал квартиру площадью 360 кв. м и жилой дом площадью 381 кв. м, а также участок земли в совместной с супругой собственности и еще два участка в личной собственности.

Игорь Бутман, худрук «Московского джазового оркестра под управлением И. Бутмана» заработал 96 млн руб. Музыканту принадлежат два жилых дома площадью 293,7 и 607 кв. м, два земельных участка и шесть квартир, в том числе одна в США и одна в ОАЭ и автомобиль Maybach 62.

Надежда Бабкина художественный руководитель театра «Русская песня», замыкает тройку лидеров. Бабкина заработала 71,49 млн руб. У певицы жилой дом площадью 310,5 кв. м, квартира площадью 112,3 кв. м, доля в квартире площадью 124,9 кв. м, два земельных участка гараж и баня, автомобиль Mercedes-Benz.

В минувшем апреле народная артистка РСФСР поделилась мнением, что в России необходимо вернуть цензуру. В интервью одному из YouTube-каналов она отметила, что подобная мера позволит защитить общество от разложения.

Она убеждена, что компетентные органы должны оценивать, какая деятельность на сцене пропагандирует воспитание молодежи, а какая — растление общества, уничтожение семейных ценностей и уважения к старшим и к истории собственной страны.

Шоу-бизнес,Надежда Бабкина,Игорь Бутман,Владимир Спиваков,
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