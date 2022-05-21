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49 минут назад

Новикова и Федук продают свою недвижимость

Ирина Лебедева

Саша Новикова и Федор Инсаров, известный широкой публике как Федук, всего несколько месяцев назад переехали в новую квартиру. В апреле пара завершила ремонт в апартаментах в жилом квартале бизнес-класса Можайского района Москвы и, казалось бы, теперь только жить да радоваться.

Новикова и Федук продают свою недвижимость
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако журналисты СтарХита обнаружили, что на сайтах по продаже недвижимости выставлена трехкомнатная квартира в 110 квадратных метров: кухня-гостиная, две спальни, два санузла, гардеробная, с теми же фотографиями, которые совсем недавно показывала Саша в соцсети. Новикова тогда с гордостью демонстрировала подписчикам дизайн нового жилья, где много стильных изделий из дерева и панорамные окна.

Публика может лишь гадать, почему молодая семья решила расстаться с квартирой, которую с такой любовью обустраивала. Объявленная цена – 70 миллионов рублей, в апартаментах итальянская мебель, а также установлена система «умный дом».

Напомним, что о романе Александры Новиковой с рэпером Федором Инсаровым (Feduk'ом) стало известно в 2019 году. В мае прошлого года состоялась их тайная свадьба. Супруги впервые стали родителями 2 марта 2022 года.

Недавно рэпер разместил в микроблоге серию семейных кадров с женой Александрой Новиковой и их дочерью Ниной. В том числе, фото, где видно лицо его двухмесячной наследницы. Серию снимков артист подписал «Генная инженерия».

Шоу-бизнес,Александра Новикова,
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