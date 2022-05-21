Певица Кормухина про Зеленского: «Финита ля комедия»

Российская певица Ольга Кормухина отреагировала на новость о том, что территория комбината «Азовсталь» в Мариуполе полностью освобождена. В своих соцсетях она обратилась к украинскому президенту Владимиру Зеленскому .

Кормухина написала: "Вова, финита ля комедия". Певица заметила, что хотел Зеленский, ведь это не кино и назад ничего не вернуть. Ольга Кормухина заметила, что Владимиру Зеленскому не удалось всех перехитрить и стать из клоуна президентом. Артистка иронично посоветовала Зеленскому задуматься над тем, что ему делать, ведь нет «ни клоуна, ни президента».