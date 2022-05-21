В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
47 минут назад

Певица Ольга Кормухина иронично высказалась в адрес Зеленского: «Финита ля комедия»

runews24.ru

Российская певица Ольга Кормухина отреагировала на новость о том, что территория комбината «Азовсталь» в Мариуполе полностью освобождена. В своих соцсетях она обратилась к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Певица Кормухина про Зеленского: «Финита ля комедия»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кормухина написала: "Вова, финита ля комедия". Певица заметила, что хотел Зеленский, ведь это не кино и назад ничего не вернуть. Ольга Кормухина заметила, что Владимиру Зеленскому не удалось всех перехитрить и стать из клоуна президентом. Артистка иронично посоветовала Зеленскому задуматься над тем, что ему делать, ведь нет «ни клоуна, ни президента».

Недавно Ольга Кормухина выступила с концертом для жителей Донбасса.

Напомним, ранее Министерство обороны России сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе от украинских боевиков.

Шоу-бизнес,Ольга Кормухина,Владимир Зеленский,Минобороны России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители