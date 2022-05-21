Прилучный мог тайно жениться на коллеге Зепюр Брутян

Актер Павел Прилучный тайно женился на своей коллеге по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян, пишет StarHit.

Фото: bugevuge/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) bugevuge/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Поговаривают, якобы влюбленные узаконили отношения 12 мая в одном из столичных загсов. В качестве доказательств даже приведены соответствующие документы, правда, некоторые пользователи не верят в эту информацию, считая, что все это — всего лишь пиар», — говорится в публикации.

Также отмечается, что актеры вместе отправились на отдых за границу.

Сама пара никак не комментирует слухи о свадьбе, однако активно делится снимками с отдыха.

Несколько дней назад Прилучный выложил в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) совместный кадр из самолета с Брютян, чем подогрел слухи о новом романе.

«Кто много работал, тот заслужил отдых. Мы ненадолго», — написал артист.