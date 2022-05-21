В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
21 минуту назад

Павел Прилучный мог тайно жениться на коллеге Зепюр Брутян

Газета.Ru

Актер Павел Прилучный тайно женился на своей коллеге по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян, пишет StarHit.

Прилучный мог тайно жениться на коллеге Зепюр Брутян
Фото: bugevuge/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)bugevuge/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Поговаривают, якобы влюбленные узаконили отношения 12 мая в одном из столичных загсов. В качестве доказательств даже приведены соответствующие документы, правда, некоторые пользователи не верят в эту информацию, считая, что все это — всего лишь пиар», — говорится в публикации.

Также отмечается, что актеры вместе отправились на отдых за границу.

Сама пара никак не комментирует слухи о свадьбе, однако активно делится снимками с отдыха.

Несколько дней назад Прилучный выложил в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) совместный кадр из самолета с Брютян, чем подогрел слухи о новом романе.

«Кто много работал, тот заслужил отдых. Мы ненадолго», — написал артист.

Подписчики предположили, что звезды состоят в романтических отношениях. Также некоторые пользователи предположили, что у Брютян есть внешнее сходство с экс-женой Прилучного Агатой Муцениеце.

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,Павел Прилучный,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители