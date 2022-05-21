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31 минуту назад

Лера Кудрявцева в свой день рождения отправилась на «свидание» с Сергеем Лазаревым

runews24.ru

Сначала она похвасталась в соцсетях трогательными поздравлениями коллег, а затем отправилась на «свидание» с бывшим. Сергей Лазарев встретил ее у машины, поцеловал в щеку и проводил в ресторан.

Лера Кудрявцева в свой день рождения отправилась на «свидание» с Сергеем Лазаревым
Фото: ТАССТАСС

Там он подарил Кудрявцевой подарок. Посидели скромно, вдвоем за кофе и сладостями. Разговаривали о жизни. Пара рассталась в 2012 году после отношений, которые длились 4 года. У них получилось сохранить теплые отношения.

Интересно, что о молодом супруге Игоре Макарове телеведущая в этот день даже не вспомнила.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала, как полуобнаженная рекламировала шаурму на вокзале.

Шоу-бизнес,Игорь Макаров,Сергей Лазарев,Лера Кудрявцева,
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