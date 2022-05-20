Власти Москвы в третий раз подали в суд на Наташу Королеву

Наташу Королеву ждет третий раунд судебных разбирательств с департаментом городского имущества Москвы. Власти столицы уже два года пытаются признать принадлежащее певице помещение самостроем, пишет «Комсомольская правда».
В 2011 году Королева купила двухэтажное помещение на территории ЖК «Воробьевы горы» под салон красоты. В 2020 году певице пришлось закрыть салон из-за издержек, которые потерпел ее бизнес в период пандемии. С этого времени Королева сдавала помещение в аренду.
В департаменте городского имущества назвали строение самовольной постройкой и подали на Королеву в суд с требованием снести здание и благоустроить территорию. Арбитражный суд Москвы городу отказал, апелляция также осталась без ответа. 16 мая власти подали кассационную жалобу на решение суда, первое заседание по делу должно начаться в ближайшее время.