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45 минут назад

Власти Москвы в третий раз подали в суд на Наташу Королеву

Вероника Полынина

Наташу Королеву ждет третий раунд судебных разбирательств с департаментом городского имущества Москвы. Власти столицы уже два года пытаются признать принадлежащее певице помещение самостроем, пишет «Комсомольская правда».

Власти Москвы в третий раз подали в суд на Наташу Королеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В 2011 году Королева купила двухэтажное помещение на территории ЖК «Воробьевы горы» под салон красоты. В 2020 году певице пришлось закрыть салон из-за издержек, которые потерпел ее бизнес в период пандемии. С этого времени Королева сдавала помещение в аренду.

В департаменте городского имущества назвали строение самовольной постройкой и подали на Королеву в суд с требованием снести здание и благоустроить территорию. Арбитражный суд Москвы городу отказал, апелляция также осталась без ответа. 16 мая власти подали кассационную жалобу на решение суда, первое заседание по делу должно начаться в ближайшее время.

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