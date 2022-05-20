Максим Галкин закрыл свой бизнес в России

Максим Галкин решил закрыть рекламное агентство «МГ ЛАБ», сообщает РБК.

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По словам Галкина, решение о закрытии агентства связано с проблемами, возникшими во время пандемии и продолжившимися из-за санкций.

«Политического подтекста в этом нет», - заверил артист.

Заявление о ликвидации было подано в Федеральную налоговую службу (ФНС) 17 мая, решение должно быть принято до 25 мая.

Компания «МГ ЛАБ» была основана в 2020 году. Компания вела деятельность рекламных агентств, издательств, могла производить кино и музыку. В 2020 году прибыль фирмы составила 3,223 млн рублей, через год компания зафиксировала 2,223 млн рублей.