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1 час назад

Галкин закрыл свой бизнес в России

Вероника Полынина

Максим Галкин решил закрыть рекламное агентство «МГ ЛАБ», сообщает РБК.

Максим Галкин закрыл свой бизнес в России
Фото: ТАССТАСС

По словам Галкина, решение о закрытии агентства связано с проблемами, возникшими во время пандемии и продолжившимися из-за санкций.

«Политического подтекста в этом нет», - заверил артист.

Заявление о ликвидации было подано в Федеральную налоговую службу (ФНС) 17 мая, решение должно быть принято до 25 мая.

Компания «МГ ЛАБ» была основана в 2020 году. Компания вела деятельность рекламных агентств, издательств, могла производить кино и музыку. В 2020 году прибыль фирмы составила 3,223 млн рублей, через год компания зафиксировала 2,223 млн рублей.

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Максим Галкин после начала российской спецоперации на Украине уехал с семьей в Израиль. Из-за критики действий РФ артист лишился места ведущего передачи «Сегодня вечером» на Первом канале.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,ФНС России,Первый канал,
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