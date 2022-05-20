Покидавшая Россию Дапкунайте вернулась в Москву

Актрису Ингеборгу Дапкунайте заметили в центре Москве в одном из салонов красоты, передает Telegram-канал «Антиглянец».
В свою очередь, авторы канала о звездах «НеМалахов» сообщили, что Дапкунайте прибыла в Россию на международный фестиваль искусств «Вдохновение».
59-летняя Ингеборга Дапкунайте — куратор, арт-директор и художественный руководитель фестиваля «Вдохновение», ежегодно проводимого на ВДНХ.
В начале апреля 2022 года актриса рассказывала, что покинула Россию «давно» и находится в Брюсселе.
«Я давно уехала из России <...> И я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама», — рассказала Дапкунайте.
Она также выступила против бойкота российских артистов за рубежом.
«Мы не можем вести себя так, как будто мы нянька для публики, ей не 5 лет. <...> Зрители сами решают, что смотреть, а что нет», — пояснила свою позицию актриса.