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58 минут назад

Покидавшая Россию Дапкунайте вернулась в Москву

Газета.Ru

Актрису Ингеборгу Дапкунайте заметили в центре Москве в одном из салонов красоты, передает Telegram-канал «Антиглянец».

Покидавшая Россию Дапкунайте вернулась в Москву
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look PressAnatoly Lomokhov/Global Look Press

В свою очередь, авторы канала о звездах «НеМалахов» сообщили, что Дапкунайте прибыла в Россию на международный фестиваль искусств «Вдохновение».

59-летняя Ингеборга Дапкунайте — куратор, арт-директор и художественный руководитель фестиваля «Вдохновение», ежегодно проводимого на ВДНХ.

В начале апреля 2022 года актриса рассказывала, что покинула Россию «давно» и находится в Брюсселе.

«Я давно уехала из России <...> И я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама», — рассказала Дапкунайте.

Она также выступила против бойкота российских артистов за рубежом.

«Мы не можем вести себя так, как будто мы нянька для публики, ей не 5 лет. <...> Зрители сами решают, что смотреть, а что нет», — пояснила свою позицию актриса.

Шоу-бизнес,Ингеборга Дапкунайте,ВДНХ,
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