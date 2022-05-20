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37 минут назад

"Машина всмятку и с шеей что-то": Бузова-младшая попала в серьезное ДТП в центре Москвы

Вероника Полынина

Сестра Ольги Бузовой попала в ДТП в центре Москвы. Об этом Анна Бузова рассказала в сторис Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta).

"Машина всмятку и с шеей что-то": Бузова попала в серьезное ДТП в центре Москвы
Фото: телеграм-канал Анны Бузовойтелеграм-канал Анны Бузовой

По словам Бузовой, ее автомобиль оказался между двух машин. Первая резко затормозила, но Анна успела вовремя нажать на тормоз и избежать столкновения, однако в этот момент в нее сзади врезалась другая машина и подтолкнула ее «метра на полтора вперед». В результате автомобиль Бузовой пострадал как спереди, так и сзади.

«Гаишник сам в шоке! Говорит, что обидно за меня, ведь я и дистанцию соблюдала, и вовремя отреагировала, — а получила машину всмятку! И с шеей что-то… от удара видимо», - пожаловалась Бузова.

По словам Анны, виновник аварии оказался очень милым и дружелюбным молодым человеком, поэтому сердиться на него у нее не получилось. Она также отметила, что ДТП произошло из-за того, что водитель движущегося сзади автомобиля отвлекся на телефон и не смог вовремя отреагировать на дорожную ситуацию.

Шоу-бизнес,Анна Бузова,
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