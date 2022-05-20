"Машина всмятку и с шеей что-то": Бузова попала в серьезное ДТП в центре Москвы

Сестра Ольги Бузовой попала в ДТП в центре Москвы. Об этом Анна Бузова рассказала в сторис Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta).

Фото: телеграм-канал Анны Бузовой телеграм-канал Анны Бузовой

По словам Бузовой, ее автомобиль оказался между двух машин. Первая резко затормозила, но Анна успела вовремя нажать на тормоз и избежать столкновения, однако в этот момент в нее сзади врезалась другая машина и подтолкнула ее «метра на полтора вперед». В результате автомобиль Бузовой пострадал как спереди, так и сзади.

«Гаишник сам в шоке! Говорит, что обидно за меня, ведь я и дистанцию соблюдала, и вовремя отреагировала, — а получила машину всмятку! И с шеей что-то… от удара видимо», - пожаловалась Бузова.