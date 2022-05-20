Моргенштерна оштрафовали за пропаганду наркотиков

Рэпера Алишера Моргенштерна* оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Об этом стало известно в пятницу, 20 мая.

Фото: ТАСС ТАСС

Суд в Набережных Челнах оштрафовал Моргенштерна* на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, передает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о песне и трех клипах исполнителя, опубликованных в интернете.

6 мая Министерство юстиции России включило рэпера Алишера Моргенштерна* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.